Анджелину Джоли заподозрили в романе с экс-супругом Джонни Ли Миллером. Об этом сообщает Daily Mail.

Джоли уже не раз навещает бывшего возлюбленного.

Так, 15 июня звезда вместе с 17-летним сыном попали в объективы папарацци, когда заходили в дом Миллера.

В выходные 46-летняя Анджелина и 48-летний Джонни провели совместный ужин. Джоли сфотографировали около апартаментов Миллера с бутылкой дорогого вина.

Джонни Ли Миллер - первый муж актрисы. Они познакомились на съемках фильма Хакеры в 1995 году и через год поженились. На тот момент Анджелине было 20 лет, а Джонни - 23 года.

Брак оказался недолгим - через год супруги расстались, но официальный развод оформили только в 1999 году. Причиной расставания пары были названы напряженные рабочие графики.

Ранее мы писали о том, что обнаженную звезду сериала "Друзья" "продадут" на аукционе.

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