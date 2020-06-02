Знаменитое фото звезды сериала "Друзья", американской актрисы Дженнифер Энистон, на котором она позирует полностью обнаженной, выставят на аукцион, а средства, полученные от его продажи, направят на борьбу с коронавирусом. Об этом Дженнифер сообщила на своей странице в Instagram.

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"Мой дорогой друг Марк Селигер выставил на аукцион 25 своих портретов, включая мой. 100% вырученных от продажи этого портрета средств будут направлены в NAFC - организацию, которая предоставляет бесплатное тестирование на коронавирус и лечение для малообеспеченных людей по всей стране", - написала 51-летняя Энистон.

К слову, черно-белая фотография, с годами ставшая культовой, была сделана в 1995 году - тогда актрисе было 26 лет. Автором снимка стал Марк Селигер.

Начальная цена лота пока не сообщается, однако желающих приобрести это фото среди подписчиков актрисы уже более, чем достаточно.

Помимо снимка Энистон, на аукцион выставят еще 24 работы фотографа, среди них - портреты Леонардо ДиКаприо, Билли Айлиш, Снуп Дога и других знаменитостей.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Илона Маска продает часть своей души.