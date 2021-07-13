Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поздравил израильского коллегу со вступлением в должность и пожелал успехов.

Президент Украины положительно оценил динамику украинского-израильских отношений и выразил уверенность относительно их дальнейшего развития.

Украина и Израиль всегда были и будут оставаться надежными друзьями и партнерами. Убежден, что сотрудничество с новым президентом и новым правительством Израиля будет плодотворным, а наши страны и в дальнейшем углублять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество.

В этом контексте собеседники обсудили планы взаимного и одновременного открытия центров высокотехнологичного развития с привлечением талантливых ученых и IT-специалистов в Киеве и Иерусалиме.

Отдельно президенты обсудили чествование 80-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру и вопросы развития Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр. Герцог подчеркнул важность реализации этого проекта для будущих поколений.

Память о трагедии Бабьего Яра научит молодое поколение того, к чему может привести жестокость.

Зеленский пригласил Герцога посетить Украину с визитом.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к диалогу с Украиной.

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