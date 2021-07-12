"Россия открыта к диалогу с Украиной" - Путин [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва открыта для диалога с Украиной. По словам Путина, Россия готова обсуждать самые сложные вопросы, но есть условие. Об этом говорится в статье Путина об Украине на сайте Кремля.
Как отметил Путин, российская сторона должна понимать, что Украина отстаивает свои национальные интересы, а не чужие.
"Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является оружием в чьих-то руках для борьбы с нами", - говорится в статье.
Путин добавил, что Россия "с уважением относимся к украинскому языку и традициям", а также к стремлению украинцев "видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным".
Ранее в России сделали заявление о встрече Зеленского и Путина.
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