Люди на пляже в Израиле Источник: Scanpix

С этой недели Израиль начал предлагать третью дозу вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 взрослым гражданам с уязвимым иммунитетом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Израиля.

Израиль стал первой страной в мире, где начали колоть третью дозу вакцины. Власти США и европейских государств пока обсуждают целесообразность введения третьей дозы для борьбы с "дельта" штаммом коронавируса.

На данный момент в стране полностью вакцинированы 5 млн из 9 млн граждан. Из-за появления штамма "дельта" ситуация вновь обострилась, а число ежедневных случаев заболевания стало превышать 400.

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В заявлении Министерства здравоохранения Израиля отмечается, что, учитывая ситуацию, третья доза вакцины будет вводиться взрослым гражданам с тяжелым иммунодефицитом, либо перенесшим недавно трансплантацию органов, либо входящим в группу риска по заражению коронавирусом.

Сами производители вакцины, компании BioNTech и Pfizer, в конце прошлой недели заявили, что третья доза "потенциально способна сохранить наивысший уровень защиты против всех известных на данный момент вариантов, включая "дельту".

Напомним, что израильские власти перенесли открытие границ для вакцинированных от коронавируса туристов на 1 августа.