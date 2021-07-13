Юлия Тимошенко устроила в Раде перепалку с депутатом из-за каннабиса (видео) [ Редактировать ]
Источник: Ян Доброносов
Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и народный депутат из фракции "Голос" Ольга Стефанишина поссорились в кулуарах Верховной Рады после заседания, на котором был провален законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.
Во время брифинга Тимошенко Стефанишина стала перебивать главу "Батькивщины", упрекая ее в провале законопроекта о марихуане и "страданиях тысяч людей".
Тимошенко раздраженно попросила коллегу отойти, а потом спросила, кто она и из какой фракции. Та ответила, но оказалось, что Юлия Владимировна не знает коллегу из "Голоса" ни в лицо, ни по фамилии.
Из какой вы фракции? А как вас зовут? Извините, я вас не знаю. Стефанишина? Депутат Стефанишина из фракции "Голос", которая работает на грантах, раньше была заместителем госпожи Супрун.
Словесная перепалка политиков свелась к тому, что Стефанишина призывала Тимошенко не манипулировать фактами и прочесть документ, а та в ответ обвинила Ольгу "в выполнении заказа ее хозяев".
Ранее "Подробности" детально проанализировали законопроект о легализации медицинского каннабиса. Если "травке" все таки дадут "зеленый свет", в Украине разрешат выращивать марихуану, но понадобится лицензия - по одной за каждую тысячу растений. О декриминализации этого наркотика в документе речи не идет.
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