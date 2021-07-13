Рада не поддержала закон о медицинском каннабисе [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, Верховная Рада на внеочередном заседании не поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса.
При этом, 184 депутата проголосовали "за", а 240 - за отправку его на доработку.
Так, законопроект предлагает ввести ограниченный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях, усиленный контроль за его оборотом, электронный реестр всех препаратов на основе каннабиса и систему их отпуска исключительно по электронному рецепту.
Также законопроект предусматривает лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медканнабиса, отчетность и представление информации контролирующим органам, клинические испытания и научные исследования по медицинскому каннабису, а также регулирование содержания веществ каннабиса в соответствии с европейским законодательством.
Кроме того, законопроект предусматривает классификацию конопли в зависимости от содержания в ней тетрагидроканнабинола (ТГК):
- медицинская конопля (Cannabis) с низким содержанием ТГК в сухой массе (0,2-1%),
- Cannabis с высоким содержание ТГК (более 1%),
- а также промышленная конопля, содержание ТГК в сухой массе которой не превышает 0,2%.
По мнению авторов документа, он должен дать толчок развитию меднауки и фармпромышленности путем внедрения возможности использования конопли в лечебных и исследовательских целях.
Законопроект также должен обеспечить возможность пациентам приобретать и хранить коноплю для применения в лечебных целях в соответствии с медпоказаниями в соответствии с выданным врачом рецептом.
Ранее сообщалось, что в Украине подешевеют лекарства.
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