Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила секретарь фракции "ВО" Батькивщина "в Киевсовете Татьяна Мелихова.

Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына - брата своим двум детям.Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье.

Единственная дочь Юлии Тимошенко Евгения родила первенца 27 июня 2016 года. Девочку назвали Ева. В августе 2019 года она подарила своему супругу бизнесмену Артуру Чечеткину сына.

Как сообщали "Подробности", недавно Юлия Тимошенко, ее мама и муж переболели коронавирусом. 27 ноября самой узнаваемой женщине в украинской политике исполнилось 60 лет.

Напомним, что в мае 2020 года Юлия Тимошенко задекларировала доход в размере 148 миллионов гривен. Эти деньги Юлия Тимошенко и указала в своей декларации как "компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева стала бабушкой в третий раз.