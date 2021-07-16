Крупнейшие телефонные компании мира, как Samsung и Apple, уже давно борются за первое и второе места. Но китайский игрок в лице Xiaomi тоже серьезный конкурент – успех компании позволил превзойти Apple.

По предварительным оценкам компании Canalys, занимающейся маркетинговыми исследованиями, поставки Xiaomi за последний квартал выросли на 83%, в результате чего ее доля на рынке телефонов выросла до 17%.

Рост по сравнению с предыдущим кварталом на 3% ставит его между Samsung, занимающей первое место (19%), и Apple, занимающей третье место (14%).

Canalys

Колоссальный рост поставок Xiaomi на 83% по сравнению со II кварталом 2020 года, превосходит рост продаж Samsung или Apple. Поставки устройств бренда Galaxy выросли на 15%, в то время как Apple оказалась в аутсайдерах из первой пятерки – ее рост оценивается всего в 1%.

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес. Однако он по-прежнему в значительной степени ориентирован на массовый рынок. Поэтому основным приоритетом для Xiaomi в этом году является рост продаж своих высококлассных устройств, таких как Mi 11 Ultra", - прокомментировал менеджер по исследованиям Canalys Бен Стэнтон.

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Две другие китайские фирмы занимают оставшиеся места в пятерке лидеров. Oppo находится на четвертом месте с 10% долей после того, как ее поставки выросли на 28%, в то время как пятое место заняла Vivo, которая демонстрирует рост на 27%, также имеет долю в 10%.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как недавно Xiaomi представила дешевый гибкий смартфон Mi Mix Fold. Также компания успешно начала сезон с анонса первого смартфона 2021 года.