Организаторы Mobile World Congress ежегодно вручают награды лучшим решениям и продуктам в мире мобильной индустрии . В этом году Samsung Galaxy S21 Ultra стал победителем Global Mobile Awards в категории "Лучший смартфон" .

Более того, специалисты пришли к выводу, что "Samsung никогда не создавал ничего лучше".

Сильные стороны Samsung Galaxy S21 Ultra – это высокая производительность, камера профессионального уровня, отличный дисплей и стильный внешний вид. Он также был первым в линейке Galaxy S, предлагающий поддержку S Pen от Galaxy Note.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Помимо уже упомянутой поддержки стилуса, модификация Ultra предлагает камеру с рекордным оптическим зумом и поддержкой Wi-Fi 6e.

Смартфон оснащен по последнему слову техники. Но все же отсутствие слота для карты памяти и разъема для наушников 3,5 мм, скандальный процессора Exynos 2100 для ряда регионов, урезанная комплектация и высокая цена топовой модели вызывают много вопросов. Но даже на фоне недостатков, Galaxy S21 Ultra – это бескомпромиссный флагман.

Среди ТОП-5 лучших смартфонов 2021 года были отмечены такие модели:

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Samsung Galaxy S20 FE;

OnePlus 9 Pro;

iPhone 12 Pro Max.

Технические характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:

6,8-дюймовый (3200 x 1440 пикселей) динамический AMOLED-дисплей Quad HD + Infinity-O-Edge, 515 PPI, адаптивная частота обновления 120 Гц (10 ~ 120 Гц), яркость до 1500 нит, защита Gorilla Glass Victus;

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888, 5-нм мобильная платформа или 8-ядерный процессор Samsung Exynos 2100 (для Европы);

12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ памяти;

Android 11 с пользовательским интерфейсом UI 3.1;

Задняя камера 108 МП с датчиком ISOCELL HM3, светодиодной вспышкой, OIS, диафрагмой f / 1.8, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком 120 ° с диафрагмой f/2.2, телеобъективом 10MP для 3-кратного увеличения, OIS, 10-мегапиксельным объективом перископа для 10-кратного увеличения, 100-кратным пространственным увеличением, датчик лазерной автофокусировки, 4K 60 кадров в секунду, 8K 30 кадров в секунду;

Фронтальная камера 40 МП с диафрагмой f/2.2;

Водонепроницаемость по стандарту IP68;

Размеры: 165,1 х 75,6 х 8,9 мм; Вес: 228 г;

5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, UWB, GPS + ГЛОНАСС, USB 3.1, NFC, MST;

Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка Qi 15 Вт.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung и MONATIK Corporation сняли клип на Galaxy S21 Ultra.