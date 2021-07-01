Назван лучший смартфон 2021 года по мнению экспертов [ Редактировать ]
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Организаторы Mobile World Congress ежегодно вручают награды лучшим решениям и продуктам в мире мобильной индустрии . В этом году Samsung Galaxy S21 Ultra стал победителем Global Mobile Awards в категории "Лучший смартфон" .
Более того, специалисты пришли к выводу, что "Samsung никогда не создавал ничего лучше".
Сильные стороны Samsung Galaxy S21 Ultra – это высокая производительность, камера профессионального уровня, отличный дисплей и стильный внешний вид. Он также был первым в линейке Galaxy S, предлагающий поддержку S Pen от Galaxy Note.
Samsung Galaxy S21 Ultra
Помимо уже упомянутой поддержки стилуса, модификация Ultra предлагает камеру с рекордным оптическим зумом и поддержкой Wi-Fi 6e.
Смартфон оснащен по последнему слову техники. Но все же отсутствие слота для карты памяти и разъема для наушников 3,5 мм, скандальный процессора Exynos 2100 для ряда регионов, урезанная комплектация и высокая цена топовой модели вызывают много вопросов. Но даже на фоне недостатков, Galaxy S21 Ultra – это бескомпромиссный флагман.
Среди ТОП-5 лучших смартфонов 2021 года были отмечены такие модели:
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Samsung Galaxy S20 FE;
- OnePlus 9 Pro;
- iPhone 12 Pro Max.
Технические характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:
- 6,8-дюймовый (3200 x 1440 пикселей) динамический AMOLED-дисплей Quad HD + Infinity-O-Edge, 515 PPI, адаптивная частота обновления 120 Гц (10 ~ 120 Гц), яркость до 1500 нит, защита Gorilla Glass Victus;
- 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888, 5-нм мобильная платформа или 8-ядерный процессор Samsung Exynos 2100 (для Европы);
- 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ памяти;
- Android 11 с пользовательским интерфейсом UI 3.1;
- Задняя камера 108 МП с датчиком ISOCELL HM3, светодиодной вспышкой, OIS, диафрагмой f / 1.8, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком 120 ° с диафрагмой f/2.2, телеобъективом 10MP для 3-кратного увеличения, OIS, 10-мегапиксельным объективом перископа для 10-кратного увеличения, 100-кратным пространственным увеличением, датчик лазерной автофокусировки, 4K 60 кадров в секунду, 8K 30 кадров в секунду;
- Фронтальная камера 40 МП с диафрагмой f/2.2;
- Водонепроницаемость по стандарту IP68;
- Размеры: 165,1 х 75,6 х 8,9 мм; Вес: 228 г;
- 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, UWB, GPS + ГЛОНАСС, USB 3.1, NFC, MST;
- Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка Qi 15 Вт.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung и MONATIK Corporation сняли клип на Galaxy S21 Ultra.
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