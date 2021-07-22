Министры иностранных дел Украины и Венгрии скрепили подписями соглашение о взаимном признании документов об окончании учебных заведений, а также научных степеней.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто утвердили соглашение во время встречи в здании Министерства в Киеве.

Отмечается, что признание документов об образовании и ученых степеней будет способствовать тому, что граждане Украины будут иметь возможность продолжить образование или профессиональную деятельность на территории Венгрии и наоборот.

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Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19. Украина и Грузия являются стратегическими партнерами.

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