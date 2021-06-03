Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-паспортов [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили договорились о заключении в ближайшее время соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19. Стороны намерены активизировать туризм между странами.
"Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами", - отметил Шмыгаль.
Денис Шмигаль, кроме туризма, также обсудил с Ираклием Гарибашвили усиление сотрудничества в сфере безопасности, торговли, энергетики.
Для преодоления негативных последствий пандемии в экономике премьер-министры Украины и Грузии также договорились провести до конца этого года Десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина и Грузия являются стратегическими партнерами, что подкрепляется конкретными действиями и фактами.
"Ключевым фактором, который объединяет наши государства, является общность европейских и евроатлантических стремлений. Я уверен, что вступление наших стран в ЕС и НАТО - это лишь вопрос времени", - отметил глава украинского правительства.
Премьер-министры Украины и Грузии среди прочего затронули вопросы взаимодействия в рамках "Восточного партнерства" и "ассоциированного трио", основанного совместно с Молдовой. Также стороны обсудили вопросы безопасности в контексте длительных дестабилизирующих действий со стороны Российской Федерации в Черноморском регионе.
Ранее сообщалось, что привитые Sinovac украинцы получат "COVID-паспорта".
по теме
С 15 июня во Франции начнут предлагать прививаться от COVID-19 молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро сделал заявление
Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС
Министерство здравоохранения Чехии в начале июня откроет регистрацию на вакцинацию от COVID-19 для иностранцев
Таким образом, страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании