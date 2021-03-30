Закон вступит в силу с 23 августа 2021 года/ фото: Хрещатик.News

На территории Украины обычные паспорта по юридической силе прировняли к электронным. Известно, что речь идет о проекте закона №4355.

За принятие законопроекта проголосовали 302 парламентария. Таким образом, закон разрешил отображение с помощью электронных носителей паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и других документов, удостоверяющих личность.

Проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года.

Отмечается, что закон вступит в силу с 23 августа 2021 года. Известно, что один из пунктов закона обретает силу с момента публикации. За основу законопроект был принят в начале февраля 2021 года.

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