Руководство скорой помощи Таллина (Эстония) уволило 15 сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. С ними разорвали трудовые контракты, сообщает ERR.

"Они (сотрудники - ред.) получили документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - цитирует издание главврача таллинской скорой помощи Рауля Адласа.

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По его словам, все сотрудники скорой помощи Таллина - от санитарок до врачей - должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. "15 человек отказались сделать прививку", - добавил он.

Главврач отметил, что сотрудники скорой помощи обязаны защищать своих пациентов от возможного заражения коронавирусной инфекции и должны быть вакцинированы.

Ранее сообщалось, что в европейской стране ввели привилегии для вакцинированных граждан.

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