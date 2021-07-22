Медиков уволили за отказ вакцинироваться от коронавируса [ Редактировать ]
Руководство скорой помощи Таллина (Эстония) уволило 15 сотрудников, которые отказались вакцинироваться от COVID-19. С ними разорвали трудовые контракты, сообщает ERR.
"Они (сотрудники - ред.) получили документы об увольнении. Их трудовые договоры прекращены", - цитирует издание главврача таллинской скорой помощи Рауля Адласа.
По его словам, все сотрудники скорой помощи Таллина - от санитарок до врачей - должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса. "15 человек отказались сделать прививку", - добавил он.
Главврач отметил, что сотрудники скорой помощи обязаны защищать своих пациентов от возможного заражения коронавирусной инфекции и должны быть вакцинированы.
Ранее сообщалось, что в европейской стране ввели привилегии для вакцинированных граждан.
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