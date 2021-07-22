Сейчас причин для беспокойства нет/ фото: Голос UA

В городе Решетиловка, который находится в Полтавской области, случилось аварийное отключение электроснабжения в медучреждении, где хранятся препараты для иммунизации от коронавирусной инфекции.

Спасатели получили сообщение об инциденте вечером, 21 июля. Медики рассказали, что в здании находятся вакцины, включая Pfizer, требующие условий хранения при очень низкой температуре.

Спасатели 10 Государственной пожарно-спасательной части оперативно приехали по месту вызова и подключили переносную электростанцию для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Отмечается, что в Полтавской ОГА успокаивают, сказав, что в пострадавшем медицинском учреждении есть сухой лед, а также генераторы. Также рядом находится амбулатория, к сети которой можно экстренно подключиться.

Читайте также, Украина имеет договоренность на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. сейчас доступны четыре вида вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac, каждый из препаратов предотвращает тяжелое течение болезни.

Кроме того, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, в связи с этим больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". В течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

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