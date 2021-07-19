Украинцев хотят вакцинировать в аэропортах и на границе [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нужно создавать пункты прививки от коронавируса на пограничных пунктах пропуска. Это позволит провакцинировать украинцев, которые возвращаются домой из-за границы.
Предложение об открытии новых пунктов вакцинации от коронавируса глава правительства высказал во время селекторного совещания с президентом Украины.
"Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию... Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - сказал Шмыгаль.
Сейчас прививку от коронавируса можно получить в кабинете прививки при медучреждении или в центре массовой вакцинации.
Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".
Также мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине
Украина получила 100 800 доз вакцины
Так, за 12 июля одну дозу получили 45 535 человек
В Украине за минувшие сутки, 4 июля, зафиксировано 244 новых случаев коронавируса
Полностью вакцинировались более чем 60 тысяч человек