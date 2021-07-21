Руководство Гренландии приняло решение разрешить вакцинированным от коронавирусной инфекции гражданам пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает издание The Local.

Сейчас на автономной территории, принадлежащей королевству Дания, лабораторно подтвердили 29 случаев COVID-19, что является наибольшим количеством с начала пандемии.

Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявлять большую осторожность, поскольку мы еще не знаем, является ли это "Дельта" штаммом, который распространяется намного быстрее, чем предыдущие штаммы COVID-19.

Отмечается, что пассажиры, которые направляются в свои родные города смогут беспрепятственно передвигаться на транспорте без требования иммунизации. Согласно плану, столь жесткое правило будет действовать до конца июля 2021 года. Также невакцинированные не смогут посещать кафе, рестораны, и спортивные объекты.

Читайте также, в случае проведения иммунизации от коронавирусной инфекции 40% населения каждой страны на планете, распространение пандемии можно будет остановить. В случае промедления иммунизации и дальнейшего распространения COVID-19, начнут появляться новые более опасные штаммы.

Кроме того, в Дании разрешили беременным женщинам вакцинироваться от COVID. Ведомство рекомендует делать беременным женщинам вакцинацию во втором или третьем триместре, получить укол они смогут по предварительной записи у врача.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.