На территории Соединенных Штатов Америки найдены 2 очага заболевания опасным грибком, устойчивым к препаратам. Об этом сообщает Центр по контролю и предотвращению заболеваний.

В столице страны Вашингтоне в период с января по апрель 2021 года был зарегистрирован 101 случай грибка Candida auris на территории учреждения длительного ухода для тяжелобольных. При этом в штате Техас обнаружили 22 случая за тот же период времени.

Смертность за 30 дней в обеих вспышках вместе составила 30%, но относительное влияние Candida auris было неясно.

Отмечается, что связь между вспышками не обнаружена. Предполагается, что грибок впервые в США передавался от пациента к пациенту. Известно, что первый случай опасного грибкового заболевания был описан в 2009 году на территории Японии.

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Кроме того, в Индии, в городе Индаур, у пациента, который переболел коронавирусом, нашли новую болезнь - "зеленую плесень". Болезнь найдена у 34-летнего мужчины, последние полтора месяца он лечился в городской больнице.

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