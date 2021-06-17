В Индии найдена новая болезнь - "зеленая плесень" [ Редактировать ]
В Индии, в городе Индаур, у пациента, который переболел коронавирусом, нашли новую болезнь - "зеленую плесень". Об этом сообщает ТАСС.
Отметим, что ранее уже были обнаружены "черная", "белая" и "желтая" плесень.
Болезнь найдена у 34-летнего мужчины, последние полтора месяца он лечился в городской больнице.
Коронавирусной инфекцией у него было поражено 90% легких. С этим заболеванием он справился, но вскоре у мужчины начались кровотечения из носа, поднялась температура. Медики решили, что у него мукормикоз, или "черная плесень". Но при обследовании оказалось, что у пациента "зеленая плесень" - вариант аспергиллеза, грибкового заболевания.
Представительница департамента здравоохранения штата Апурва Тивари рассказала:
Во время диагностики в его легких был обнаружен зеленый грибок, который отличается от мукормикоза, или черного грибка. Это, возможно, первый случай заболевания "зеленой плесенью" в стране.
Ранее мы писали о том, что в Индии врач нашел у одного из своих пациентов сразу три вида плесени - желтую, черную и белую.
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