В столице в субботу, 24 июля, могут закрыть несколько станций метро в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного поединка между донецким "Шахтером" и "Ингульцом". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Матч должен состояться в 19:30. Таким образом, на выход будут закрыты станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Отмечается, что такое решение приняли по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, была закрыта станция станция "Берестейская", а также вестибюль №1 на станции "Академгородок".

Кроме того, в Киеве остановили движение поездов на "красной" линии метро. Поезда на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок", такая ситуация возникла в связи с тем, что под состав упал человек.

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