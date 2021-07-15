В четверг, 15 июля, в Киеве остановили движение поездов на "красной" линии метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Между станциями "Дарница" и "Левобережная" человек попал под поезд.

На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек попал под поезд. На месте работают специалисты.

Сейчас поезда метро на "красной" ветке курсируют от станции "Крещатик" до станции "Академгородок".

О возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

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Кроме того, в Днепре подорожает проезд в общественном транспорте. В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Днепра сообщили, что в последний раз тарифы пересматривали еще полтора года назад.

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