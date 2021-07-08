Киевский метрополитен 8 июля 2021 года продлит свою работу на один час в связи с проведением на Выставочном центре фестиваля Atlas Weekend. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена" на Facebook.

На момент проведения мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход на станцию станции "Выставочный центр" после окончания концерта.

8 июля работа столичной подземки будет продолжено на 1 час, согласно решению Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что столь жесткие ограничения на вход могут быть введены с целью обеспечения безопасности, чтобы избежать массового скопления людей на платформе станции.

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Кроме того, в Днепре подорожает проезд в общественном транспорте. В департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры городского совета Днепра сообщили, что в последний раз тарифы пересматривали еще полтора года назад.

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