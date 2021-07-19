В Киеве затопило метро: какие станции закрыли [ Редактировать ]
В понедельник, 19 июля, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной. Об этом сообщается в Facebook коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Так, была закрыта станция станция "Берестейская".
Станция Берестейская закрыта на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.
В связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок".
Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадание воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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