Главарем особо опасной банды оказался президент Федерации рукопашного боя (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В понедельник, 26 июля, в Киевской области задержали особо опасную банду, которая с 2017 года нападала на судей, чиновников и бизнесменов, проживающих в столичном регионе. 27 июля МВД Украины сообщило подробности.
Главарем банды оказался 42-летний бывший сотрудник СБУ и спецподразделения "Альфа" Александр Оверченко по прозвищу "Сэнсэй". Он является президентом Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине.
Александр Оверченко по прозвищу "Сэнсэй"
Всего в банде было 10 человек, правой рукой "Сенсэя" был "Химик". Предполагается, что группировка причастна как минимум к двум десяткам тяжких и особо тяжких преступлений.
В конце 2017 года банда совершила покушение на убийство полицейского, прикрепив под автомобиль бомбу. Правоохранитель не погиб, но получил телесные повреждения.
В апреле 2018 года в Броварах разбойники напали на жилье одного из судей апелляционного суда. Бандиты в балаклавах проникли в дом. Угрожая семье судьи пистолетами и гранатой, они забрали сервер с видеозаписями, оружие, автомобили, наличные деньги и похитили сына хозяина дома.
В сентябре 2018 года от рук "Сэнсэя" и его подручных пострадал столичный адвокат. Злоумышленники прострелили ему обе ноги, забрав $15 тыс., ювелирные украшения и 1000 евро. На место происшествия прибыл наряд патрульной полиции, злоумышленникам удалось подстрелить одного из копов. Во время бегства с места преступления у одного из грабителей в руках взорвалась граната и он погиб.
В 2020 году разбойные нападения были совершены на IT-шников, мэра и экс-сотрудника правоохранительных органов.
В декабре 2020 году в селе Гора разбойники напали на IT-бизнесменов. У них забрали автомобили и банковские карточки. Через несколько дней жертвами налета стала семья в одном из городов Киевской области. Когда супруги отдыхали в беседке, на территорию их поместья ворвались бандиты, связали и избили супругов, а затем забрали из дома все ценности.
В конца 2020 года злоумышленники напали на имение бывшего сотрудника правоохранительных органов. Они связали охранника, а с ребенком хозяев сели играть в монополию, пытаясь расспросить, где родители хранят ценности. 4-летний мальчик показал, где находится сейф, который злоумышленники распилили, забрав все ценное.
В июне 2021 года от рук бандитов пострадали жители села Стоянка Киевской области. Злоумышленники проникли в дом, пытали хозяев, требуя $50 тыс., и похитили три автомобиля.
Следователи выяснили, что члены банды информацию о потенциальных жертвах получали из СМИ и интернета. Они неделями готовились к преступлениям, изучая образ жизни своих жертв и системы безопасности в их жилищах. При этом, они не пользовались личными автомобилями, а на разбои ходили пешком.
В начале 2021 года сотрудники уголовного розыска задержали четырех членов преступной группировки. В ходе обысков изъяли более 10 единиц оружия, взрывчатку, средства конспирации и связи. Члены банды признались, что их главарем является "Сенсэй".
Членам преступной группировки инкриминируют ч. 3 ст. 187 (Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Им грозит до 15 лет лишения свободы, самому же "Сэнсэю "- пожизненное заключение.
Ранее "Подробности" сообщали в том, что сотрудникам СБУ удалось разоблачить межрегиональную преступную группу, которая занималась продажей детей за границу, прикрываясь программой суррогатного материнства. Ребенок "под ключ" стоил $60 тыс.
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