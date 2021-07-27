Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось разоблачить межрегиональную группировку, которая занималась продажей детей за границу, прикрываясь программой суррогатного материнства.

Потенциальные "покупатели" должны были выложить за одного младенца до 60 тысяч долларов. Такая жуткая цифра включала в себя еще и оформление всех необходимых документов. Правоохранители выяснили, что злоумышленниками являлись жители Киевской и Харьковской областей. В преступной схеме были замешаны и руководители одного из киевских центров репродуктивной медицины.

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Отмечается, что согласно данным следствия, подозреваемые помогали иностранцам во время оформления фиктивного брака с гражданками Украины, далее медики устанавливали женам официальный диагноз "бесплодие", после чего использовались репродуктивные методы зачатия. Суррогатная мать рожала ребенка, после чего брак расторгался, а "клиент" мог беспрепятственно вывезти ребенка с территории Украины. В ходе обысков был изъят ряд доказательств. При этом, правоохранители предъявили врачам обвинение за халатность, что привело к смерти 2 новорожденных.

Читайте также, в больницу Днепра была доставлена 40-летняя местная жительница с осложнениями после домашних родов. Врачам женщина рассказала, что она родила мальчика и по предварительной договоренности "продала" его неизвестным людям за полмиллиона гривен.

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