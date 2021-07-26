Банда екс-працівника СБУ грабувала та катувала чиновників [ Редактировать ]
Катували і грабували чиновників, суддів та правоохоронців. На Київщині викрили банд-формування, яке чотири роки тероризувало людей. На рахунку зловмисників більше 20 злочинів. Очолював банду колишній спецпризначенець СБУ.
Він через соцмережі координував дії своїх спільників. Загалом їх було десятеро. Зловмисники не лише грабували своїх жертв, а й фільмували цей процес, а відео - викладали в інтернет.
Андрій Нєбитов, начальник головного управління Національної поліції в Київській області:
Завербовані всі ці члени були через мережу інтернет, а саме соцмережі, де їм пропонувалось приймати участь у таких нападах, корегували їхніми діями. Катували цих людей, більш того для театральної вистави принесли несправжні долари євро перемотали їх резинками і намагалися їх видати що у цієї родини вони знайшли ці кошти які вони начебто вкрали у людей чи держбюджету.
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