Зловмисники не лише грабували своїх жертв, а й фільмували цей процес

Катували і грабували чиновників, суддів та правоохоронців. На Київщині викрили банд-формування, яке чотири роки тероризувало людей. На рахунку зловмисників більше 20 злочинів. Очолював банду колишній спецпризначенець СБУ.

Він через соцмережі координував дії своїх спільників. Загалом їх було десятеро. Зловмисники не лише грабували своїх жертв, а й фільмували цей процес, а відео - викладали в інтернет.

Андрій Нєбитов, начальник головного управління Національної поліції в Київській області: