F**k yeah oh s**t: олимпийская чемпионка на эмоциях выругалась в прямом эфире (видео) [ Редактировать ]
Источник: The Tokyo Organising Committee of the Olympic
Олимпийская чемпионка из Австралии Кейли Маккиоун оконфузилась в прямом эфир после своей победы в заплыве на 100 метров на спине.
Маккиоун установила сегодня олимпийский рекорд (57,47) на этой дистанции, ей же принадлежит и мировой рекорд (57,45). Кейли является и четырехкратным призером Юношеских Олимпийских игр.
Маккиоун давала интервью сразу после победы и ее спросили, что она хочет передать своей матери и сестре.
"F**k yeah oh s**t", - на эмоциях выкрикнула Кейли, а ведущий лишь заразительно рассмеялся, чтобы смягчить конфуз девушки.
Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss— Josh Butler (@JoshButler) July 27, 2021
Впрочем, вряд ли родственники рассердятся на эмоциональную австралийку. А вот как за нее болели в ее родном городе.
THIS is what the @Olympics means!! Friends & family of @ClubMaidenhead swimmer @tomdean00 cheer the new 200m Freestyle #Olympics CHAMPION home! GOLD!!! GOLD!! GOLD!!! #Tokyo2020 @BBCSport #Swimming @BBCSouthNews pic.twitter.com/wBtpR7Yba1— Lewis Coombes (@LewisCoombes) July 27, 2021
Напомним, что бразилец Итало Феррейра и американка Карисса Мур стали первыми в истории олимпийскими чемпионами по серфингу.
Ранее "Подробности" сообщали, что триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских Островов, которая смогла выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. За день до старта Игр от соревнований за допинг отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову.
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