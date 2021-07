Олимпийская чемпионка из Австралии Кейли Маккиоун оконфузилась в прямом эфир после своей победы в заплыве на 100 метров на спине.

Маккиоун установила сегодня олимпийский рекорд (57,47) на этой дистанции, ей же принадлежит и мировой рекорд (57,45). Кейли является и четырехкратным призером Юношеских Олимпийских игр.

Маккиоун давала интервью сразу после победы и ее спросили, что она хочет передать своей матери и сестре.

"F**k yeah oh s**t", - на эмоциях выкрикнула Кейли, а ведущий лишь заразительно рассмеялся, чтобы смягчить конфуз девушки.

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this Hall of Fame entry from Kaylee McKeown after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss