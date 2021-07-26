Всего за один день до старта Олимпийских игр-2020 украинскую триатлонистку Юлию Елистратову было принято решение отстранить от участия в соревнованиях. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Во Всемирном агентстве по тестированию заявили, что украинка не сможет выступить на Играх в течение небольшого периода времени. При этом причина такого поступка остается неизвестной.

Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной.

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Кроме того, украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020. В финале чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.

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