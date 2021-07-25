Дзюдоисты Хифуми и Ута Абэ из Японии вошли в историю. Они стали первыми братом и сестрой в истории Олимпиад, которые выиграли золотые медали в один день.

Об этом сообщает портал Sports.ru в Twitter.

Примечательно, что Хифуми и Ута принесли в копилку сборной Японии золотые медали с разницей в полчаса.

🤩🥇 Дзюдоисты Хифуми и Ута Абэ вошли в историю!



Они стали ПЕРВЫМИ братом и сестрой в истории Олимпиад, которые выиграли золотые медали в один день! 🙌🏻 pic.twitter.com/AAIxLEIc6y — Sports.ru (@sportsru) July 25, 2021

Ранее сообщалось, что фехтовальщик Рейзлин завоевал вторую медаль на Олимпиаде для Украины. В поединке за "бронзу" Рейзлин добился победы над представителем Италии Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Также мы писали о том, что Дарья Билодед со слезами на глазах прокомментировала "бронзу" на Олимпиаде-2020. Дзюдоистка завоевала для Украины первую медаль на Олимпийских играх в японском Токио.

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