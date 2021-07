Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских Островов, которая смогла выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. За день до старта Игр от соревнований за допинг отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову.

Соревнования по триатлону состоят из трех этапов:

Даффи преодолела дистанцию за 1 час 55 минут 36 секунд. Второй финишировала британка Джорджия Тейлор-Браун (+1,14), третьей - американка Кэти Заферес (+1,27).

AY BUH FLORA DUFFY JUST WON A GOLD MEDAL!!! BERMUDA FIRST GOLD AND AN OLYMPIC MEDAL SINCE 1976!🥇🇧🇲🤯 #LEGEND #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/gRl25IXyUi

Флоре Даффи 33 года, это четвертая Олимпиада в ее карьере и первая медаль. Благодаря ее успеху Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, когда-либо выигрывавшей "золото" летних Игр. Население Бермуд - 62 278 человек.

Ранее у Бермудских Островов была только бронзовая медаль Олимпиады. Ее завоевал боксер Кларенс Хилл на Играх в Монреале в 1976 году.

Triathlon🏊🚴🏃‍♀️ - Flora DUFFY🇧🇲 won the first gold medal 🥇 for Bermuda in Olympic Games history.



With a population of approximately 63,000 people, Bermuda becomes the NOC with the lowest population to win an Olympic gold medal. #Tokyo2020 #triathlon