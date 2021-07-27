Триатлонистка Флора Даффи стала первой представительницей Бермудских Островов, которая смогла выиграть золотую медаль на Олимпийских играх. За день до старта Игр от соревнований за допинг отстранили украинскую триатлонистку Юлию Елистратову.

Соревнования по триатлону состоят из трех этапов:

1,5 км - плавание;

40 км велосипед;

10 км - бег.

Даффи преодолела дистанцию за 1 час 55 минут 36 секунд. Второй финишировала британка Джорджия Тейлор-Браун (+1,14), третьей - американка Кэти Заферес (+1,27).

AY BUH FLORA DUFFY JUST WON A GOLD MEDAL!!!



BERMUDA FIRST GOLD AND AN OLYMPIC MEDAL SINCE 1976!🥇🇧🇲🤯 #LEGEND #Tokyo2020 #OlympicGames pic.twitter.com/gRl25IXyUi — BERMEMES | BERMUDA (@BERMEMES) July 26, 2021

Флоре Даффи 33 года, это четвертая Олимпиада в ее карьере и первая медаль. Благодаря ее успеху Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, когда-либо выигрывавшей "золото" летних Игр. Население Бермуд - 62 278 человек.

Ранее у Бермудских Островов была только бронзовая медаль Олимпиады. Ее завоевал боксер Кларенс Хилл на Играх в Монреале в 1976 году.

Triathlon🏊🚴🏃‍♀️ - Flora DUFFY🇧🇲 won the first gold medal 🥇 for Bermuda in Olympic Games history.



With a population of approximately 63,000 people, Bermuda becomes the NOC with the lowest population to win an Olympic gold medal. #Tokyo2020 #triathlon — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 27, 2021

Бермудские Острова побили рекорд Гренады (109 000 человек). Атлет из этой страны Кирани Джеймс стал чемпионом Лондона-2012 в беге на 400 метров. На зимних Олимпийских играх рекорд принадлежит Лихтенштейну (38 128). Горнолыжница из этой карликовой страны Ханни Венцель завоевала два "золота" на Играх-1980 в Лейк-Плэсиде.

Напомним, что в "копилке" Украины пока лишь трети медали Игр в Токио. Олег Омельчук и Елена Костевич "выбили" бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.