В Италии объявили о четвертой волне COVID-19 [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Италии объявило о четвертой волне пандемии коронавируса в стране. В стране растут новые случаи заболевания, смертей и госпитализаций. Об этом сообщает ANSA.
На минувшей неделе в Италии зафиксировали увеличение случаев заражения коронавируса на 64%, на 14,5% увеличилось количество пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии.
За последние сутки в стране было выявлено 6 171 новый случай коронавируса. Вчера их число составило 5 696.
Издание отмечает, что в период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали увеличение числа смертей от последствий заражения коронавирусом. До этого в течение 15 недель подряд этот показатель в Италии снижался.
Так, за вчера в стране умерли 19 человек, а сутками ранее 15.
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