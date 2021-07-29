Отмена масок в Украине: в Минздраве назвали условие [ Редактировать ]
Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть провакцинирована. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью одному из телеканалов.
По его словам, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.
Мы можем рассматривать (отмену масок, - ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию.
Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 29 июля, стало известно о том, что актер Владимир Стеклов заболел
В течение минувших суток в Украине 143 534 человека вакцинированы от коронавируса
В Украине за минувшие сутки выявили новые случаи заражения коронавирусом
В понедельник, 26 июля, глава Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт сделал прогноз о новой вспышке коронавируса
Редкий синдром официально попал в список редких побочных эффектов вакцины против коронавируса Johnson & Johnson