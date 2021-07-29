Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть провакцинирована. Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью одному из телеканалов.

По его словам, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.

Мы можем рассматривать (отмену масок, - ред.) только тогда, когда большая часть населения является провакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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