Ученые назвали главную опасность штамма "Лямбда" [ Редактировать ]
Штамм коронавируса "Лямбда", который распространяется в некоторых странах Южной Америки, обладает мутацией, делающей его более заразным и устойчивым к иммунитету. Этот вариант COVID-19 может уклоняться от нейтрализующих антител.
Об этом сообщается в исследовании японских ученых, опубликованном на сайте bioRxiv.
Ученые отмечают, что штамм "Лямбда" недостаточно изучен. Однако имеющие данные указывают на то, что этот патоген обладает двумя вирусологическими особенностями: "повышенной вирусной инерционностью и проявлением резистентности к противовирусному иммунитету".
В исследовании указывается, что "Ламбда"-штамм обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих вирус антител.
Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.
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