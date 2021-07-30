В последний раз их видели на Житомирской трассе/ фото: Iz.ru

В Винницкой области во время путешествия на отдых исчезла семья с ребенком. Правоохранители получили сообщение об исчезновении 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Пропавшая семья, которая состоит из 34-летнего Владимира Казьмина, его 48-летнюю жены Оксану и 4-летнего сына Никиты, до исчезновения проживала в селе Ярышевка Винницкого района. Они ехали на автомобиле BMW с литовской регистрацией. Камеры наблюдения зафиксировали транспортное средство на Житомирской трассе. Согласно информации от издания "Сегодня", пропасшие направлялись в Одесскую область на море.

Отмечается, что об инциденте с родственниками сообщила правоохранителям старшая дочь Оксаны. Известно, что некоторые знакомые семьи высказали предположение, что исчезновение может быть связано с работой Владимира, который более 10 лет занимается обменом валют, а также у главы семьи могли быть большие долги, что и могло привести к такому поступку. Полицейские открыли уголовное дело.

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