На Закарпатье молодая женщина пропала без вести (фото) [ Редактировать ]
В Ужгороде Закарпатской области, в районе Радванки, исчезла молодая женщина.
Информацию о розыске без вести пропавшей опубликовала в соцсети Facebook Инга Мацола.
"Пожалуйста, помогите найти: исчезла девушка в 12.00 ночи в районе Радванки и до сих пор не вернулась. Дома ее ждет маленький сынок и ее мама", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что известный музыкант пропал без вести. Отмечается, что из больницы он ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Его телефоны не отвечают.
Также сообщалось, что с радаров пропал лайнер Boeing из Индонезии, на борту десятки пассажиров. Самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.
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