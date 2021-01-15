В Ужгороде Закарпатской области, в районе Радванки, исчезла молодая женщина.

Информацию о розыске без вести пропавшей опубликовала в соцсети Facebook Инга Мацола.

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"Пожалуйста, помогите найти: исчезла девушка в 12.00 ночи в районе Радванки и до сих пор не вернулась. Дома ее ждет маленький сынок и ее мама", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что известный музыкант пропал без вести. Отмечается, что из больницы он ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Его телефоны не отвечают.

Также сообщалось, что с радаров пропал лайнер Boeing из Индонезии, на борту десятки пассажиров. Самолет исчез, пролетая над акваторией Яванского моря.

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