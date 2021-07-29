В Черкасской области лоб в лоб столкнулся легковой автомобиль и грузовик с зерном. В результате аварии погибла целая семья - родители с дочерью-подростком. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло около 09:00 29 июля на автодороге Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка возле села Малая Севастьяновка Уманского района.

По данным полиции, 40-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, что возле Шепетовки перевернулась фура, которая везла в Ривне почти две сотни свиней. В результате аварии погибли десятки животных.