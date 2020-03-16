Машина сгорела дотла: под Киевом мужчина пропал без вести [ Редактировать ]
В Киевской области разыскивают пропавшего без вести Вадима Трищева. Об этом сообщает "Информатор".
"Связь с 34-летним мужчиной оборвалась возле села Малая Ольшанка, куда мужчина ехал домой на своем Range Rover. Вскоре его автомобиль нашли сожженным дотла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последний раз Вадим Трищев общался со своей супругой по телефону в ночь на 13 марта.
Он ехал на своем Range Rover Velar и сообщил супруге, что находится недалеко от дома. Но к месту проживания мужчина так и не доехал, а его автомобиль нашли сожженным.
Полиция просит всех, кто в ночь с 12 на 13 марта видел белый Range Rover Velar (номерной знак АІ 8888 ТЕ) либо у кого есть запись видеорегистратора с этим автомобилем или любая информация о местонахождении Вадима Трищева сообщить об этом на линию "102".
Ранее мы сообщали о том, что известная актриса пропала без вести.
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