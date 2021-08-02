В воскресенье, 1 августа, в центре Киеве возле ночного клуба "Лифт" жестоко избили танцора из балета певицы Нади Дорофеевой.

Что именно стало причиной конфликта между мужчинами – до сих пор неизвестно.

В нанесении тяжких телесных повреждений подозревают военного из Управления государственной охраны. Мужчина задержан, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

Как отметили в прокуратуре Киева, 28-летний военный-охранник якобы избил мужчину из-за словесного конфликта, который произошел между ними.

Отметим, что нападавший с места событий сбежал. Но ,правоохранители задержали злоумышленника после того, как установили его личность. Уголовное производство начали расследовать детективы ГБР.

Вскоре военному собираются сообщить о подозрении в совершении преступления. Также суд будет избирать ему меру пресечения.

Также было опубликовано видео нападения:

Ранее мы писали о том, что пострадавшему Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Нападавшего мужчину отстранили на время расследования.

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