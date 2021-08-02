В центре Киеве возле ночного клуба "Лифт" жестоко избили танцора из балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом певица сообщила на своей странице в Facebook и опубликовала фото и видео с нападавшим.

Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому...

Позже Дорофеева сообщила, что полиция задержала нападавшего, им оказался сотрудник Управления Государственной охраны. В ведомстве подтвердили, что агрессор работает у них. Его отстранили на время расследования.

Руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранили от исполнения служебных обязанностей. Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгения.

Напомним, что певица Надя Дорофеева с 2010 по 2020 год она была солисткой группы "Время и Стекло", а после распада коллектива начала сольную карьеру. С 2015 года она состоит в браке с певцом Владимиром Дантесом.