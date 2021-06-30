Дорофеева поразила "жаркими" фото в бикини [ Редактировать ]
Украинская певица Надя Дорофеева показала новые соблазнительные фото на своей странице в Instagram.
На кадрах звезда позирует в раздельном купальнике, показывая подписчикам идеальную фигуру. Также звезда надела бейсболку и солнцезащитные очки.
"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему"", - отметила в подписи к публикации Дорофеева.
Подписчики, как всегда, оценили такие снимки артистки и не стесняются высказывать свое восхищение в комментариях:
"Шикарный купальник", "Крутая", "Лучшая", "Этот купальник на этот пресс, кайф", "Дорофеева головного мозга", "Красотка", "Шикарная".
Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.
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