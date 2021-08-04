Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В весовой категории до 62 кг украинка одолела в борьбе за третье место представительницу Латвии Анастасию Григорьеву (3:1).

Таким образом она завоевала для Украины четвертую медаль в борьбе. Напомним, что олимпийские медали из Токио в Украину везут Парвиз Насибов, Алла Черкасова, Ирина Коляденко и Жан Беленюк.

22-летняя Ирина Коляденко является чемпионкой Европы 2021 года и серебряным призером ЧМ-2019.

Напомним, что Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе принес Украине первое "золото" Олимпиады в Токио. Всего в копилке нашей сборной 11 медалей.