Ирина Коляденко завоевала Украине "бронзу" по вольной борьбе [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В весовой категории до 62 кг украинка одолела в борьбе за третье место представительницу Латвии Анастасию Григорьеву (3:1).
Таким образом она завоевала для Украины четвертую медаль в борьбе. Напомним, что олимпийские медали из Токио в Украину везут Парвиз Насибов, Алла Черкасова, Ирина Коляденко и Жан Беленюк.
22-летняя Ирина Коляденко является чемпионкой Европы 2021 года и серебряным призером ЧМ-2019.
Напомним, что Жан Беленюк в финале соревнований по греко-римской борьбе принес Украине первое "золото" Олимпиады в Токио. Всего в копилке нашей сборной 11 медалей.
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