Олимпиада-2020: украинка Алла Черкасова завоевала бронзу по вольной борьбе [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
На Олимпиаде-2020 в Токио украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Борчиха, выступающая в весовой категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место. Встретившись на ковре с представительницей Японии Сарой Досьо наша соотечественница оказалась сильнее и завершила встречу со счетом 2:0.
Таким образом она принесла седьмую медаль в копилку сборной Украины. Напомним, что ранее медали на Играх в Токио завоевали:
- Дарья Белодед (дзюдо) - бронза;
- Игорь Рейзлин (фехтование) - бронза;
- Костевич/Омельчук (стрельба) - бронза;
- Михаил Романчук (плавание) - бронза;
- Элина Свитолина (теннис) - бронза;
- Михаил Романчук (плавание) - серебро.
Как сообщали "Подробности", украинский спортсмен-депутат Жан Беленюк вышел в финал соревнований по греко-римской борьбе.
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