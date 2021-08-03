На Олимпиаде-2020 в Токио украинская спортсменка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Борчиха, выступающая в весовой категории до 68 кг, взяла бронзу в матче за третье место. Встретившись на ковре с представительницей Японии Сарой Досьо наша соотечественница оказалась сильнее и завершила встречу со счетом 2:0.

Таким образом она принесла седьмую медаль в копилку сборной Украины. Напомним, что ранее медали на Играх в Токио завоевали:

Дарья Белодед (дзюдо) - бронза;

Игорь Рейзлин (фехтование) - бронза;

Костевич/Омельчук (стрельба) - бронза;

Михаил Романчук (плавание) - бронза;

Элина Свитолина (теннис) - бронза;

Михаил Романчук (плавание) - серебро.

Как сообщали "Подробности", украинский спортсмен-депутат Жан Беленюк вышел в финал соревнований по греко-римской борьбе.