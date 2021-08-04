На Олимпиаде в Токио украинец Жан Беленюк одержал победу в финале соревнований по греко-римской борьбе. Он приносит первое "золото" для Украины на Олимпийских играх.

В финале весовой категории до 87 кг украинец одолел венгра Виктора Лоринца, который является серебряным призером ЧМ-2019.

На пути к победе Беленюк начал выступления в 1/8 финала, где одолел сначала чемпиона Европы Зураба Датунашвили, которому проиграл в 2021 году. После чего выбил из турнира представителя Алжира Башида Сид Асара.

За выход в финал Беленюк боролся с хорватом Иваном Гуклеком и успешно одержал победу.

Читайте также, украинские греко-римские борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко смогли выйти в четвертьфинал соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Насибов выиграл в поединке с представителем Дании Фредериком Бьеррехусом, а Коляденко на туше одолела спортсменку из Нигерии.

Кроме того, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг. Он победил в двух схватках - сперва узбека Эльмурата Тасмурадова, а затем армянина Армена Меликяна, и пробился в полуфинал соревнований.

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