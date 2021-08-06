Территорию Германии накрыла новая волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Института Роберта Коха.

Согласно новым данным, за минувший месяц в стране вчетверо выросло количество новых инфицированных COVID-19. При этом за сутки в Германии лабораторно подтвердили 3448 случаев инфицирования, а недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 20,4, тогда как всего месяц назад он составлял 4,9.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных фиксируется в возрастной группе от 15 до 34 лет, а меньше всего болеют граждане, возрастом 55 лет и выше. Известно, что общая эффективность вакцинации в стране составляет 87% у людей, возрастной категории от 18 до 59 лет.

Читайте также, в Украине пока нет признаков национальной и региональной вспышек коронавируса. Однако система здравоохранения уже готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта", в Украину поступило почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения Италии объявило о четвертой волне пандемии коронавируса в стране. В стране растут новые случаи заболевания, смертей и госпитализаций. В период с 21 по 27 июля в Италии снова зафиксировали увеличение числа смертей от последствий заражения коронавирусом.

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