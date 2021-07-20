В Финляндии началась четвертая волна коронавируса [ Редактировать ]
В Финляндии началась четвертая волна COVID-19. Сейчас в стране фиксируют максимальную с начала лета заболеваемость. Об этом сообщает yle.
Сообщается, что в стране зафиксировали 461 новый случай заражения, что является максимальным количеством с начала лета. По мнению чиновника Министерства здравоохранения и социального развития Мики Салминена, это означает начало четвертой волны.
"Эти волны можно рассчитать, исходя из пиков эпидемий... Инфекция всегда имеет волну, которая длится с сентября до зимы и весны, а летом бывает спокойнее", - отметил он.
Он добавил, что Финляндия сейчас находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти.
Ранее сообщалось, что в Финляндии были введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.
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