В Финляндии началась четвертая волна COVID-19. Сейчас в стране фиксируют максимальную с начала лета заболеваемость. Об этом сообщает yle.

Сообщается, что в стране зафиксировали 461 новый случай заражения, что является максимальным количеством с начала лета. По мнению чиновника Министерства здравоохранения и социального развития Мики Салминена, это означает начало четвертой волны.

"Эти волны можно рассчитать, исходя из пиков эпидемий... Инфекция всегда имеет волну, которая длится с сентября до зимы и весны, а летом бывает спокойнее", - отметил он.

Он добавил, что Финляндия сейчас находится в той же ситуации, что и большая часть Европы, где уровень инфицирования начал расти.

Ранее сообщалось, что в Финляндии были введены небывалые меры безопасности из-за коронавируса.

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