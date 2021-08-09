Правительство Государства Израиль приняло решение расширить список "оранжевых" стран, куда теперь попала и Украина. Об этом сообщает новостное агенство Newsru.co.il.

Таким образом, всем израильтянам, возвращающимся в страну, а также приезжающим туристам, нужно будет обязательно протия недельную самоизоляцию. Решение распространяется как на тех, кто переболел коронавирусом, так и привитых. Правила вступят в силу с 16 августа 2021 года.

Отмечается, что появился и список стран "зеленой зоны", куда вошли Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. При въезде из этих государств граждане Израиля не будут подвергаться никаким ограничениям, а туристы смогут выйти из карантина при наличии отрицательного ПЦР-теста. Известно, что существуют и "красные" страны (Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция), для граждан которых будет обязательно наличие специального разрешения.

Читайте также, Израиль снова ужесточает ограничения в связи с распространением штамма коронавируса "Дельта". В людных местах, на мероприятиях, где собирается 100 человек, все должны носить маски, это правило касается даже тех случаев, когда люди собираются на открытой местности.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения Государства Израиль впервые в мире приняли решение о начале иммунизации граждан от коронавирусной инфекции третьей дозой вакцины. Третью прививку сделают гражданам, с момента иммунизации второй дозой которых прошло 5 месяцев.

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