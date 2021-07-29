В Министерстве здравоохранения Государства Израиль впервые в мире приняли решение о начале иммунизации граждан от коронавирусной инфекции третьей дозой вакцины. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Таким образом, третью прививку сделают гражданам, с момента иммунизации второй дозой которых прошло 5 месяцев.

Отмечается, что третья доза препарата официально начнет вводится в пунктах иммунизации на территории страны с 1 августа 2021 года.

Читайте также, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны. Он призвал всех израильтян пройти полную вакцинацию от коронавируса и осудил отказ от прививок, одной вакцины недостаточно, чтобы справиться с более заразной разновидностью коронавируса "Дельта".

Кроме того, на территории Государства Израиль собираются закончить разработку вакцины от коронавируса, которую нужно будет вводить перорально (через ротовую полость). В настоящее время для начала испытаний требуется одобрение Министерства здравоохранения страны.

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