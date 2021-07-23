Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны. Он призвал всех израильтян пройти полную вакцинацию от коронавируса и осудил отказ от прививок. Об этом сообщает Times of Israel.

В своем выступлении Беннет отметил, что отказ от прививок некоторых израильтян создает угрозу для остальной части страны.

"Мы хотим иметь открытую и безопасную страну", - сказал Беннетт.

Он отметил, что одной вакцины недостаточно, чтобы справиться с более заразной разновидностью коронавируса "Дельта" и призвал всех израильтян старше 12 лет пройти полную иммунизацию.

"Каждый гражданин старше 12 лет, у которого нет медицинских причин не проходить вакцинацию, должен пройти вакцинацию", - сказал он.

Он подчеркнул, что отказ от прививок некоторых граждан подвергает опасности все население.

"Один миллион израильтян отказывается сделать прививку. Они подвергают опасности все население, они подвергают опасности другие 8 миллионов граждан страны", - сказал премьер-министр Израиля.

Он также предупредил, что отказ от вакцины может привести к тому, что правительство введет четвертую национальную изоляцию с момента начала пандемии.

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