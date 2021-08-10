Экс-депутат Украины VIII созыва Лев Пидлисецкий умер в результате тяжелой болезни. Пидлисецкий был членом фракции "Самопомощь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни отошел в вечность Левко Пидлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!

У Пидлисецкого остались жена и три дочки.

Что известно?

В 2009 году Пидлисецкий ввел во Львове первые в Украине регулярные экскурсионные туры на так называемом "Безрельсовом поезде". Потом еще и на "Чудо бусе".

В 2013 году был инициатором создания и президентом Львовского туристического Альянса.

В 2014 году его избрали народным депутатом Украины.

Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук. Ему было 80 лет.

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