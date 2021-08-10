Экс-депутат скончался из-за тяжелой болезни [ Редактировать ]
Экс-депутат Украины VIII созыва Лев Пидлисецкий умер в результате тяжелой болезни. Пидлисецкий был членом фракции "Самопомощь". Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни отошел в вечность Левко Пидлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!
У Пидлисецкого остались жена и три дочки.
Что известно?
- В 2009 году Пидлисецкий ввел во Львове первые в Украине регулярные экскурсионные туры на так называемом "Безрельсовом поезде". Потом еще и на "Чудо бусе".
- В 2013 году был инициатором создания и президентом Львовского туристического Альянса.
- В 2014 году его избрали народным депутатом Украины.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук. Ему было 80 лет.
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