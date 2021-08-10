Крымская платформа: еще три страны примут участие в саммите [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Во вторник, 10 августа, три страны подтвердили свое участие в учредительном саммите Крымской платформы. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В общем, на саммите Крымской платформы уже будет представлено 37 стран мира.
Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа. Общее количество участников возросло до 37. Международная поддержка Крымской платформы набирает обороты, так что ждем новых подтверждений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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